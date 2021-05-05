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Mersin’de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyor Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, İnsu Mahallesi'nin kırsal kesiminde bir mağarada keşfedilen kaya resimleri için harekete geçti Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi

İHA

Mersin’de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri için ilk adım atılıyor Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, İnsu Mahallesi'nin kırsal kesiminde bir mağarada keşfedilen kaya resimleri için harekete geçti Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi

Mersin’de bir mağarada bulunan ve 8 bin yıllık olduğu tahmin edilen kaya resimleri için ilk adım atılıyor. Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.
Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, İnsu Mahallesi'nde neolitik veya kalkolitik dönemde yapıldığı düşünülen mağara resimlerini yerinde inceledi. Başkan Özyiğit, çizimlerin koruma altına alınması gerektiğini ve bölgenin cazibe merkezi olabileceğini ifade etti. Mağara çizimlerinin koruma altına alınması ve bölgede kapsamlı bir çalışma yapılması amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğüne başvuru yapacaklarını kaydeden Özyiğit, “Neolitik çağa ait olduğu düşünülen tarihi eserleri yerinde inceledik. Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğüne bir yazıyla bölgedeki gelişmeyi aktaracağız. Alanın sit alanı olarak ilan edilmesi ve bölgede var olabilecek o tarihin geniş hatlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla bir çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak biz de bölgede yapılacak çalışmaların destekleyicisi olacağız” diye konuştu.

“Yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz kaya resimleri tespit ettik”
Kaya resimlerinin dönemin faunası ile ilgili önemli bilgiler verdiğini belirten Prof. Dr. Durukan ise, “Çok kısa bir süre önce İnsu köyünde Mersin için son derece önemli olan bir keşif yaptık. Bir mağaranın içinde günümüzden yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz kaya resimleri tespit ettik. Bu tarihlemeyi net olarak yapmak belki şu an doğru değil, çalışmalarımız devam ediyor. 8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor, ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri. Biz bunların örneklerini daha önce Gülnar’da ve hatta Çeşmeli ve Mezitli’de tespit ettik. İnsu köyündeki bu mağara, Mersin’in hem arkeolojik geçmişini bize anlatması açısından hem de bir turizm cazibe merkezi olarak değerlendirebilecek bir nokta olmasından dolayı önem taşıyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi olarak bu konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Durukan, en kısa zamanda Yenişehir sınırları içerisinde bir cazibe merkezi oluşturabilmeyi hedeflediklerini belirterek, bölgenin koruma altına alınmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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