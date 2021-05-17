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(Özel) Dev balina gemi çarpması sonucu ölmüş Mersin'de geçtiğimiz hafta ölü olarak karaya vuran dev balina ile ilgili yapılan nekropsi sonuçlarına göre, balığa büyük bir geminin çarptığı, sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu, iç bölgelerinde ise kanamalar meydana geldiği tespit edildi Dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın en az 10 gün boyunca denizde ölü olarak kaldığı, boyunun ise 13.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi

İHA

(Özel) Dev balina gemi çarpması sonucu ölmüş Mersin'de geçtiğimiz hafta ölü olarak karaya vuran dev balina ile ilgili yapılan nekropsi sonuçlarına göre, balığa büyük bir geminin çarptığı, sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu, iç bölgelerinde ise kanamalar meydana geldiği tespit edildi Dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın en az 10 gün boyunca denizde ölü olarak kaldığı, boyunun ise 13.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi

Mersin'de geçtiğimiz hafta ölü olarak karaya vuran dev balinanın ölüm sebebi belli oldu. Yapılan nekropsi sonuçlarına göre balığa büyük bir geminin çarptığı, sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu, iç bölgelerinde ise kanamalar meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın en az 10 gün süreyle denizde ölü kaldığı, boyunun ise 13.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi.
13 Mayıs tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve Kushimoto Sokağı karşısında sahile vuran dev balina, yapılan incelemelerin ardından 4 saatlik çalışma sonrası kumsaldan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesine götürüldü.

"Nesli tükenmekte olan bir balığın ölmesi bizleri üzdü"
Balina ve ölüm nedeniyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın 'fin' türü bir balina olduğunu söyledi. Bu türün Doğu Akdeniz'de bulunduğunu belirten Ayas, "Tabi bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır. Tabi bu balık Doğu Akdeniz'de nadir gözükse de bu tarz ölü ele geçmeler ya da balıkçıların nadir görüntülediği bir tür" diye konuştu.

"Gemi ile çarpışma sonucunda ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik"
Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, "Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü. Bu büyüklükte kemiklerin büyük ölçüde kırılmasına yol açabilecek bir kazanın olduğunu düşünüyoruz. Yani büyük bir gemi ile balığın çarpışması sonucunda bu büyüklükte bir yaralanmanın meydana geldiği, bu yaralanmaya bağlı olarak ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik" şeklinde konuştu.

"En az 10 gün denizde kalmış"
Balığın ölü olarak en az 10 gün denizde kaldığının altını çizen Ayas, "Yaptığımız boy ölçümünde 13.5 metre boyunda olduğunu belirledik. Tabi burada insanlar da korkmamalı. Çünkü bu tür balıklar süzerek beslenen canlılardır. Bunlar insan için bir tehdit değildir. Zaten bunlar kıyıda bulunmaz. İnsanların denizi kullandığı alanlarda bu balıkları görmeyiz. Bu balıklar Doğu Akdeniz'in orta kısımlarını kullanırlar. İnsan etkileşimleri neredeyse sıfırdır. Sadece bazen balıkçılar tarafından görülebilir. Bunun dışında fin balinaları tehlikesizdir. Tabi bu kadar kıyaya gelmesi için bazı düşüncelerimiz var. Özellikle bu pandemi zamanında gemi ticaretinin, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasından kaynaklı olarak biraz daha kıyıya yanaşmış olabilirler. Zaten gemi yollarında olduklarından bu çarpışma meydana gelmiş diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan incelemelerden sonra balığı MEÜ Yenişehir Kampüsünde ölü hayvanları koydukları yere gömdüklerini kaydeden Ayas, "Yaklaşık 1 yıl çürümesini bekleyeceğiz. Çürüdükten sonra bu kemiklerini çıkartacağız. Kemikleri birleştirilecek ve müze materyaline dönüştürülerek öğrencilerin, Mersin halkının hem eğitim hem de ziyaretlerine açılacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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