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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor

İHA

Mersin’de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor

– Mersin’de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mersin Veteriner Hekimler Odası arasında ev hayvanlarının PETVET’te kayıt altına alınması için protokol imzalandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Bu çerçevede, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) konusundaki bakanlık tebliği, genelgesi ve talimatlarına uygun olarak sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve PETVET’te kayıt altına alınması protokolünün imzalandığı bildirildi.
Protokolü, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay imzaladı.
Söz konusu yönetmelikle ev hayvanlarında görülebilecek hastalıkların daha etkin kontrolünün sağlanması amaçlanırken, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dahil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması hedefleniyor. Evcil hayvanların deri altına yerleştirilecek mikroçip ile sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu uygulamayla hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçilecek. Mikroçip sayesinde sokağa terk edilen veya kaybolan evcil hayvanların sahiplerine kolayca ulaşılacak. Hayvan hastalıkları kontrol altında tutulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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