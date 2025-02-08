Mersin'de otomobilin çarpması sonucu ölen genç kemancı Akyol'un cenazesi defnedildi

Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç keman sanatçısı Laçin Akyol'un cenazesi toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Akyol'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Akyol için ilk olarak Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Akyol'un Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarından babası Mahmut, annesi Övül Akyol, aile yakınları, arkadaşları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un öz geçmişi okundu.

"Yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, törende, içlerini yakan bir kaybı paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Laçin'in sanatıyla dünyaya renk kattığını ifade eden Sağtürk, genç sanatçının özel bir insan olduğunu belirtti.

Genç sanatçının başarılarıyla gurur duyduklarını ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Tan Sağtürk, şöyle devam etti:

"Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun başarılarıyla bizlere yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in idealleri ve azmi genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. O dokunduğu yürekte yaşamaya devam edecek. Kısa ama başarılı bir ömür sürdü. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kazanın olduğu bölgede yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğunu belirten Seçer, burada belediye olarak daha önce çeşitli önlemler aldıklarını hatırlattı.

O caddeye geçen dönem 50 kilometre hız sınırı koyduklarını anlatan Seçer, "İlk kez o caddeden geçen araçların elektronik denetleme sistemiyle denetlenmesi için yine meclisten karar çıkardık. Bütün bu tedbirlerimize rağmen insanların hoyratça, kurallara uymaksızın, her şeyi kendinin özgürlük alanı olarak gören anlayışı, tavırları ve davranışları sonucu işte böyle elim olaylarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu. Seçer, acılarının büyük olduğunu belirterek, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi. Aile yakını Altay Bayram da Laçin'in disiplini, karakteri ve çalışkanlığıyla herkesin hayranlığını kazandığını söyledi. Laçin'in başarılarla dolu hayatının Mersin'den Türkiye'ye ve dünyaya yayıldığını anlatan Bayram, şöyle konuştu: "O hepimizin gurur kaynağı oldu. Bize yaşama sevinci verdi. Hayatımıza mutluluğunu, müziğini, gülüşünü, neşeni kattığın için sana müteşekkiriz. Biz sana veda etmiyoruz. Her zaman aramızda, içimizde ve müziğimizde yaşamaya devam edeceksin. Laçin'i dünya artık hiçbir zaman unutmayacak. İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi Laçin Akyol anısına bir fon kuruyor. Türkiye'den gelecek gençlere destek olarak Laçin'in adını sonsuza kadar burada yaşatacak." Törenin ardından Akyol'un ailesi taziyeleri kabul etti. Akyol'un cenazesi daha sonra Çiftlikköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. - Olay İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönmüş, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşılmıştı.