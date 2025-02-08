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        Mersin'de depremde kaybolan çocuklar anısına yapılan anıt açıldı

        MERSİN'de,Yenişehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocukların anısına yapılan anıt açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:00
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        Mersin'de depremde kaybolan çocuklar anısına yapılan anıt açıldı
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        MERSİN’de,Yenişehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocukların anısına yapılan anıt açıldı.

        Yenişehir Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi’ndeki bir parka ‘6 Şubat Kayıp Çocuklar Parkı’ adını verdi. Parka ayrıca 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocukların anısına yapılan anıt da yerleştirildi. Parkta yapılan anma programına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, deprem felaketinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Deprem süresince Yenişehirliler olarak, Mersinliler olarak gerek bölgeye giderek gerek bölgeden gelen vatandaşlarımızı ağırlayarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Deprem sonrası 7 ay boyunca 1200 depremzedeyi misafir ettik" dedi. Depremde hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların da olduğunu hatırlatan Özyiğit, yaşanan acının tarifsiz olduğunu belirterek, "Vefat yaşamın bir gerçeği ama cenazenize ulaşamıyorsanız, mezarlığa gidemiyorsanız, bu yürekten hiç silinmeyecek bir dert olarak kalıyor. Bugün Hatay Defne İlçe Başkanımız ile yaptığımız görüşmede 3 bin 270 kayıp vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Maalesef bölgede acılar devam ediyor" diye konuştu.

        Deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Özyiğit, afet yönetimi konusunda köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Başkan Özyiğit, 6 Şubat Kayıp Çocuklar Anıtı'nın, sadece geçmişi hatırlatan bir simge değil, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken önlemleri hatırlatan bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu anıtın yaşadığımız büyük felaketi unutmamak ve herkesin de ders alarak, sorumluluk içinde davranmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

        ANITTAKİ KALP, SORU İŞARETİ, ÇOCUK VE tTEK KANATLI MELEK FİGÜRÜ

        Konuşmaların ardından 6 Şubat depremlerinden kaybolan çocuklar anısına yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocukların anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıtta yer alan kalp ve soru işareti, depremi yaşayan ve yaşamayan herkesin kalbinde açtığı derin yarayı simgelerken, aynı zamanda kaybolan çocukların akıbetine dair süregelen belirsizliği sorguluyor. Çocuk figürü, kaybolan çocukların geride bıraktığı boşluğu ve toplumda yarattığı derin etkiyi temsil ediyor. Bina görüntüleri, enkaz altında kalanların yaşadığı travmayı ve deprem psikolojisini gözler önüne seriyor. Tek kanatlı melek figürü ise saflığı, masumiyeti ve temizliği simgelerken, tek kanadının eksik olması çocukların yarım kalmış hayatlarını ve koparılmışlıklarını anlatıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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