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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi gençlere yurt dışında eğitim ve iş imkanı sağlayacak

İHA

Yenişehir Belediyesi gençlere yurt dışında eğitim ve iş imkanı sağlayacak

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kardeş belediyesi Almanya Neustadt an der Weinstrasse Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında Yenişehirli gençlere Almanya’da eğitim ve iş imkanı sağlayacak. Proje ile her yıl iki genç Almanya’nın Neustadt kentine giderek eğitim alacak ve orada çalışma fırsatı yakalayacak.
Yenişehir Gençlere İstihdam için Avrupa’da Eğitim Fırsatları Sunuyor Projesi’nin işbirliği anlaşması imza töreni online olarak yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Almanya Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel ve DiakonissenStiftungsKrankenhaus Speyer Sağlık ve Sosyal Eğitim Merkezi Fizyoterapi Okulu Müdürü Jonas Sewing işbirliği anlaşmasını imzaladı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halklar ve kültürler arasındaki iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi. Yenişehir ve Neustadt kentlerinin kardeşliği ve işbirliğinin uzun bir tarihe dayandığını ifade eden Özyiğit, “Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı, sevgili meslektaşım ve dostum Marc Weigel, DiakonissenStiftungsKrankenhaus Speyer Sağlık ve Sosyal Eğitim Merkezi Fizyoterapi Okulu Genel Müdürü Jonas Sewing, Akdeniz’in güzel kenti Yenişehir’den selamlar. Öncelikle bildiğiniz gibi tüm dünya halkları uzun zamandır yeni tip korona virüsü, Covid19 ile mücadele ediyor. Sizler, aileniz ve sevdikleriniz umarım iyisinizdir. Sizlere ve halkınıza sağlık ve huzur diliyorum. Covid19 ile mücadele ederken, hayatını kaybeden dünyadaki tüm sağlık çalışanlarını ve yaşamını yitiren vatandaşlarınızı saygıyla anıyorum. Tedavi gören tüm hastalara da acil şifalar diliyorum. Yenişehir ve Neustadt kentlerinin kardeşliği ve işbirliği uzun bir tarihe dayanıyor. Bizler, halklar ve kültürler arasındaki iyi ilişkileri önemsiyoruz. Birliktelik ve dayanışma ile hareket etmemiz bizleri daha güçlü kılacak ve gelecek için çok daha sağlam ilişkiler kurmamızı sağlayacaktır” dedi.

“Uzun soluklu yeni bir adım atıyoruz”
Bu projenin başlangıç olduğunu kaydeden Özyiğit, “Şimdi de ‘Yenişehir Gençlere İstihdam için Avrupa’da Eğitim Fırsatları Sunuyor’ projemiz ile bu işbirliğinde uzun soluklu yeni bir adım atıyoruz. Bu proje aramızdaki bağları güçlendirecek ve her yönden iki halk arasında güzel ilişkiler kuracaktır. Her yıl Yenişehir’den Neustadt’a gelecek iki gencimiz orada eğitim alacak, yeni bir iş ve yaşam imkanı bulacaktır. Bu proje ve işbirliğimiz ile gençlerimiz istihdam fırsatı yakalarken oradaki işgücüne de katkı sunmuş olacak. Bu bir başlangıç, gelecekte bu projemizin daha geliştirilmesini temenni ediyorum. Katkılarından dolayı Neustadt Belediyesine ve fizyoterapi okuluna teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Projesinin iki şehir arasındaki kültürel değişime çok büyük katkı sunacağına inandığını belirten Neustadt an der Weinstrasse Belediye Başkanı Marc Weigel ise “2019’un Eylül ayında burada buluştuğumuz gün konuştuklarımızla ilgili olarak bugün bazı şeyleri hayat geçirebilmenin mutluluğu içerisindeyim. Umuyorum ki gençlerimize sunduğumuz bu proje önümüzdeki günlerde birbirimize daha yakın ilişkiler içerisinde olacağımızın bir işareti olur ve birlikteliğimiz istediğimiz boyutta devam eder. Bizim iki şehir arasındaki kardeşlik sözleşmemizin altında yatan en önemli şeylerden bir kaçını şöyle sıralayabilirim, demokratik bir ortamda insanların bir arada yaşaması ve gençlerin değişik alanlarda hem sporda hem de farklı alanlarda değişim yapmaları. Ve tabi ki bugün imzasını atacağımız eğitim ve öğretimle ilgili bazı projelerin hayata geçmesi ile ilgili ki bunların bugün bir kısmını hayata geçiriyoruz. Hiç kuşkusuz şehrimizdeki fizyoterapi okulumuzun bize ve gençlerimize sunmuş olduğu bu güzel projenin bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. İki şehir arasındaki kültürel değişime de çok büyük katkısı olacağı inancını taşıyorum" şeklinde konuştu.

“Bundan sonra daha farklı boyutlarda değişim yapmamızı diliyorum”
Bundan sonraki süreçte farklı alanlarda değişim yapmayı dilediklerini kaydeden Weigel, “Hiç kuşkusuz Abdullah bey, sizin daha önce sunmuş olduğunuz eğitim ve öğretimle ilgili gelişim çalışmalarını önümüzdeki günlerde yine her iki şehrimizin demokratik gelişimine katkı sunacağı inanıcını taşıyorum. Bundan sonra daha farklı boyutlarda değişim yapmamızı diliyorum. 2019’da yaptığımız öğrenci değişiminde buraya gelen Türk öğrencilerin çok mutlu bir biçimde ayrıldığını çok iyi hatırlıyorum. umarım bizim çocuklarımız da bir gün Mersin’de aynı şeyi yaşar. Oradan gelecek arkadaşlarımızın burada hem bir eğitim görüp kendilerini yetiştirme imkanı bulmaları hem de iki şehir arasındaki kültürel değişime katkılarının olacağını düşündüğüm için çok mutluyum. Sevgili başkanım özellikle size ve çalışma arkadaşlarınıza tabi ki Yenişehir’de yaşayan bütün halkınıza en içten dileklerimle sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında 1830 yaş arasında iki genç 3 yıl boyunca fizyoterapi eğitimi alacak. Proje başvuru detayları ise Yenişehir Belediyesi tarafından duyurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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