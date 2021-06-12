1300 yıllık anıt ağacına sahip Mut’a 3 anıt ağaç daha tescillendi

1300 yıllık anıt zeytin ağacına sahip olan Mersin'in Mut ilçesinde 820, 650 ve 435 yaşlarındaki 3 zeytin ağacı daha “anıt ağaç” olarak tescillendi.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Çortak Mahallesi'nde 3 zeytin ağacının tescillenme törende yaptığı konuşmada, ilçe zeytin ve zeytinyağının köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bu değerleri yaşatma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “organik tarımın önemine değinerek kent zeytini ve yağının dünya pazarındaki yeri arttı” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, “Türkiye’nin yüzde 13’ünü karşılayan Mut ilçesi zeytin ve zeytinyağı konusunda ilerlemeye devam ediyor. Özellikle asırlık anıt zeytin ağaçlarının ilçemizde olması bizlere gurur veriyor” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, Çortak, Kurtuluş ve Hacısait Mahallelerindeki 3 zeytin ağaçlarının “anıt ağaç” olarak tescillenmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tescil alan ağaçlara tabelaları konuldu.

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