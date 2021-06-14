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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çocuklar resimlerle pandemiyi anlattılar

İHA

Mersin'de çocuklar resimlerle pandemiyi anlattılar

Mersin'de bu yıl 19.'su düzenlenen geleneksel 'Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması’nda yüzlerce çocuk çizdikleri resimlerle pandemiyi anlattı.
Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya yüzlerce çocuk katıldı. Geleceğin ressamları hem eğlendiler hem pandemi konulu resimler yaparak yeteneklerini sergilediler. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte çocuklar, Yenişehir Belediyesinin sağladığı resim malzemelerini kullanarak pandemi konulu resimlerini yaptılar, ardından 'Da Vinci bana dedi ki' adlı oyunu izlediler. Çocuklar ve aileleri Leonardo da Vinci’nin 500. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ve Yenişehir Belediyesince Mersin’e getirilen 'Leonardo Da Vinci’ye saygı' sergisini de gezdiler.
Yarışmaya katılan çocuklar aileleriyle birlikte renkli etkinliklere katılırken ressam Ahmet Yeşil, sanatçı ve akademisyen Veli Mert, eğitimci Aynur Sakuçoğlu, eğitimci Raif Çakmak, resim öğretmeni İbrahim Tokaslan ve resim öğretmeni Hatice Karadağ’dan oluşan seçici kurul, geleceğin ressamlarının ürünlerini özenle inceledi.
Seçici kurulun incelemesi sonucunda 68 yaş kategorisinde Duru Şahin, Ayşegül Aslan, Azra Duru Çalışkan, 911yaş kategorisinde Defne Tanrıkulu, Defne Okşar, Mert Özteb, 1215 yaş kategorisinde Ece Aytan, Ecrin Laçin Paylat, Ege Yavuz Yolcu’nun eserleri dereceye girdi. Dereceye giren çocuklara ödül olarak tablet verilirken katılımcı tüm çocuklara da resim malzemesi ve katılım belgesi verildi.
Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Sakuçoğlu, “19.'sunu gerçekleştirdiğimiz geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasına Yenişehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz” diyerek, yarışmaya katılan tüm çocukları kutladı.

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