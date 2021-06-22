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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden engelli bireylere akülü sandalye

İHA

Yenişehir Belediyesinden engelli bireylere akülü sandalye

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ile birlikte akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan ihtiyaç sahibi üç engelli vatandaşa tekerlekli sandalyelerini ulaştırdı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, akülü tekerlekli sandalyeleri engelli bireylere bizzat teslim etti.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Yaşam Gönülleri, ihtiyaç sahibi üç engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların taleplerini de gönüllülerle birlikte yerine getiriyor.
Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Birimine akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan ihtiyaç sahibi üç vatandaşa sandalyeleri evlerinde teslim edildi. Belediye Başkanı Özyiğit ve Yenişehir Yaşam Gönüllüleri, Güvenevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Batıkent Mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalyelerini ulaştırdı.
Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak daima engelli bireylerin yanında olacaklarını söyledi.

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