Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 23 Haziran tarihinde Ekvador’dan Mersin Limanı'na getirilen 5 konteynerde ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapmasında gözaltına alınan bir şüphelinin, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. 16 Haziran tarihinde yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son 1 haftada ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili tutuklu sayısı böylece 6'ya yükselmiş oldu.

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