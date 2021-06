Başkan Gültak'tan sokak hayvanları için destek çağrısı

Akdeniz Belediye Başkan Mustafa Gültak, belediye olarak katkı sundukları ve hayvanseverlerin 13 Temmuz tarihleri arasında Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabında sokak hayvanları yararına gerçekleştirecekleri panayıra destek çağrısında bulunarak, "Can dostlarımızın için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırız. Onlara karşı duyarlılık gösteren her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu panayıra tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Gültak, sokak hayvanları yararına 13 Temmuz'da hayvanseverler tarafından düzenlenen panayıra destek verdiklerini söyleyerek, "Göreve geldiğimizden bu yana can dostlarımız için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için canhıraş çalışıyoruz. Pandemi önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan sokak hayvanları için mama, yem ve su desteğimizi sürdürüyoruz. Şüphesiz ki, bu pandemi sürecinin ardından da onlara olan desteğimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Can dostlarımız için hizmetlerimiz sürecek"

Akdeniz Belediyesi olarak sokakta yaşayan tüm canlara karşı göstermiş oldukları duyarlılık ile örnek olmaya devam edeceklerini dile getiren Gültak, "Sokakta yaşayan canların barınabilmesi için ayrıca kulübe yuvalar da yapıyoruz. Teknik birimler sahası marangozluk atölyesi ekipleri, son aylarda yüzlerce kulübe imal etti. Adanalıoğlu sahilini mesken tutan onlarca köpek için, toplam 100 metrekarelik bir alanda ve 5 padokun bulunduğu, yaklaşık 20 köpeğin barınıp beslenebileceği korunaklı ve sağlam bir mekan da yapmıştık. Bu hizmetlerimiz de sürecek" diye konuştu.

"Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez"

"Bizler, 'hayvanları sevmeyen insanları da sevmez' düşüncesinin bilincindeyiz" diyen Gültak, şöyle devam etti; "Dolayısıyla Akdeniz Belediyesi olarak bahsi geçen bu etkinliğe katkı sunma noktasında hiç tereddüt etmedik. Hemen gerekli görüşmeleri yaparak bu etkinliğe biz de katkı sunalım istedik. Etkinlik, kısa süre önce vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Millet Bahçesinin sahil etabında gerçekleşecek. Çeşitli müzik gruplarının sahne alacağı konserlerle keyifli vakit de geçirilecek. Düzenlenen etkinlikte vatandaşlarımız, hayvanseverlerimizin kurduğu stantlardan satın alacakları ürünler ile sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın beslenmesinin yanı sıra, tedavi ve kısırlaştırma gibi uygulamaların yapılabilmesine de yardımcı olabilecekler. Vatandaşlarımızdan da tek ricamız, sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı duyarlılık göstermeleridir."

