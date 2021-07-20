Yenişehir Belediyesi, mobil kesim alanında poşet dağıttı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşların kurbanlık kesimlerini daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda muhafaza etmeleri için poşet dağıttı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve mobil kesim alanında kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara poşet dağıttı. Kurban satış ve kesim alanında hazır bulunan ekipler, vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ikramında da bulundular. Ekipler, vatandaşların kesilen kurbanlıklarını daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde muhafaza etmeleri için bayram boyunca poşet dağıtımı gerçekleştirecek.

Yenişehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akkaş da kurban satış ve kesim alanını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in selamlarını ileterek, vatandaşların bayramını kutladı.

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