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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur duyuyorum"

İHA

Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur duyuyorum"

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda Türkiye sıralamasında bulunan ilçedeki öğrencilerle bir araya geldi.
2021 YKS’de sayısal alanda Türkiye sırlamasında ilk 10'a giren Yenişehirli öğrenciler, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi. Başkan Özyiğit, YKS sayısal Türkiye 4.’sü Mustafa Bora Köseoğlu, Türkiye 5.’si Abdullah Rüzgar ve Türkiye 6.’sı Mehmet Bora Sarıoğlu’yu makamında ağırladı. YKS tarihinde ilk defa aynı ilçeden üç gencin büyük başarı yakalayarak ilk ona girmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Özyiğit, “Tebrik ediyorum sizi. Sizlerin daha büyük başarılar elde etmesi için Yenişehir Belediyesi olarak daima yanınızda olacağız. Üniversite öğrencilerine yapacağımız eğitim yardımı için belediyemizin sayfasını takip edebilirisiniz. Ayrıca bir ihtiyacınız olduğunda ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. Sizlerin başarısıyla gurur duyuyorum” dedi.
Yenişehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Akademi’de yapılan çalışmalar ile önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan ve 36 yaş arasındaki çocukların beceriye dayalı eğitim alabileceği BETEM’le ilgili de bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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