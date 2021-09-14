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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu başladı

İHA

Mersin'de Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünün, 2020 yılında 13 ilçede yaptığı 'Gönüllü Katılım Toplantısı'nın bu yıl ikinci turu başladı. Gülnar’dan başlayan 2. tur toplantıları Erdemli ilçesinin Elvanlı Mahallesi ile devam etti.
Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesi’nde yapılan toplantıda, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllüsü Meral Seçer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Bölgedeki çok sayıda kadının katılım sağladığı toplantıda, kadınlara bu hizmetlerden faydalanabilmeleri için yönlendirici broşürler de dağıtıldı.
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllüsü olduğunu ve gönüllülerle beraber birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, “Gönüllülük çalışmasının amacı; merkezde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetlerde tüm ilçelerdeki kadınların ve çocukların da faydalanmasını sağlamak” dedi. Gazi Çiftliği ve Tarsus Gençlik Kampı gibi birçok çalışmadan kentin bazı noktalarındaki kadınların henüz haberdar olmadığını vurgulayan Seçer, “Sizleri ilgilendiren pek çok hizmete sizlerin de ulaşması için gönüllü birimi olarak bir köprü vazifesini kendimize sorumluluk hissettik. Çünkü sizlerin haberdar olması, bunlardan faydalanması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
Kadınların bu toplantılar sayesinde farklı birçok ihtiyacını Büyükşehir Belediyesine ulaştırma olanağı bulduğunu belirten Meral Seçer, Anamur’da geçen yıl yapılan toplantıdan örnek verdi. Meral Seçer, hastane için Anamur’dan kent merkezine geçen ancak merkezde kalacak yer bulamayan bir kadının yaşadığı sıkıntıyı Daire Başkanı Dokucu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ilettiklerini belirterek, bunun projelendirildiğini ve 'Dosthane' hizmetinin başladığını söyledi. Meral Seçer, Gönüllü Katılım Toplantıları sayesinde kentin tüm ilçelerindeki kadınlarla Büyükşehir Belediyesi arasında köprü görevi gördüklerini belirtti. Seçer, Büyükşehir Belediyesine ulaşmak isteyen kadınlara 'Teksin' uygulamasını ve 'Alo 185'i işaret etti.
“Toplantılarımızın amacı yapılan hizmetlerden duymayanların da faydalanması”
Geçen yılki toplantılarda kadınlardan en çok aldıkları talebin ‘Kadın Üretici Pazarları’ olduğunu belirten Seçer, bir yıl içerisinde bu alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Kadınlar hem burada hem de Mersin’de üretici pazarlarına katılma imkanı buldu. Belki aranızda ‘bunları duymadım’ diyenler vardır. İşte bu toplantılarımızın amacı, yapılan hizmetlerden duymayanların da faydalanması. Duyanların duymayanlara anlatması. Biz 13 ilçeyi dolaştığımızda pek çok veriye de sahip olduk. Siz kadınlarımızdan gelen talepler çok önemliydi. Oradan çıkan sonuç da belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ve ilgili dairelerin birtakım hizmetleri yapmasına vesile oldu” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin ortak çalışması olan “Evimiz Atölye” projesinden de bahseden Meral Seçer, bu projelerle kadınların evdeki gizli iş gücünü ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.
“Tek dilekleri dolmuşun yazısını okuyup şehre gidebilmekti”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasaoğlu Dokucu ise yaptığı sunumda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin 16 hizmet sunan birimi ile uyguladığı 16 projeyi tek tek anlattı. Kadın ve çocuk atölyelerinden bahseden Dokucu, bu çalışmayı Tarsus’a bağlı Atgirmez mevkiinde de uyguladıklarını belirterek, “Atgirmez nasıl bir yer? Daha önce hiçbir şekilde bir okulun açılmadığı, bir sosyal tesisin olmadığı bir yer. Kadınların hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. 34 tane okuma yazma kursu açtık. Tek dilekleri dolmuşun yazısını okuyup şehre gidebilmekti. Biz o kadınların artık etkinliklerimize katılabilen, sosyal bireyler olmalarını sağladık" dedi. Dokucu, üretici kadın stantlarından da bahsederek, 3 bin 600 üretici kadının kendilerine kayıtlı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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