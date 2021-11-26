Toros Üniversitesi'nin 'Taşınmaz Ticareti' kitabı yayımlandı

Toros Üniversitesi yayınlarının ilk kitabı 'Taşınmaz Ticareti' kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 'Taşınmaz Ticareti' kitabı, taşınmaz ticareti yetki belgesi almak isteyen kişilerin bilgi ihtiyaçlarına yönelik bir kaynak oluşturmakla beraber, içeriği gereği taşınmaz ticareti ile emlak danışmanlığının hak ve sorumlulukları konusunda bilgi edinmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvurabileceği bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Editörlüğünü Doç. Dr. Metin Ocak ve Öğr. Gör. Kamuran Öztop'un yaptığı kitap, birbirinden değerli alanında uzman 13 öğretim elemanı tarafından özenle hazırlandı. Doç. Dr. Metin Ocak ve Öğr. Gör. Kamuran Öztop kitabın yayımlanması sürecinde göstermiş olduğu liderlik ve destekleri için teşekkürlerini sunmak üzere Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü makamında ziyaret ederek kitabı takdim attı.

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) Müdürü Doç. Dr. Metin Ocak, TORSEM'in Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu ile yapmış olduğu protokol kapsamında tüm Türkiye'ye verilen 'Taşınmaz Ticareti Eğitim' programının çok önemli bir çıktısı olan kitabın yayına hazırlanması sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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