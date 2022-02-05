Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi

İHA

– Mersin'in nüfusu, 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldi. Nüfus sıralamasına göre 11'inci sırada yer alan Mersin'de, nüfusun 39 bin 172'si yabancılardan oluşuyor.

Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145'e yükseldi

– Mersin’in nüfusu, 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldi. Nüfus sıralamasına göre 11’inci sırada yer alan Mersin’de, nüfusun 39 bin 172’si yabancılardan oluşuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun 1 milyon 891 bin 145’i Mersin’de yaşıyor.

Mersin’in nüfusunun yüzde 50,1’i kadın
TÜİK açıklamasında, Mersin nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişiye yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, nüfus sıralamasında 11’inci sırada yer alan Mersin’de, erkek nüfusu 944 bin 392 kişi, kadın nüfusunun ise 946 bin 753 kişi oldu. Buna göre, Mersin’de toplam nüfusun yüzde 49,9’unu erkeklerin, yüzde 50,1’ini kadınlar oluşturdu.
Mersin’in yıllık nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 15,3 iken, 2021 yılında binde 11,9 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ ise Mersin’de 2020 yılına göre 1 kişi artarak 122 kişiye yükseldi.

Mersin’in yabancı nüfusu 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı
Öte yandan, Mersin’in yabancı nüfusu da 1 yılda 10 bin 390 kişi arttı. ADNKS sonuçlarına göre, Mersin’de 2020 yılında 28 bin 782 olan yabancı sayısı, 2021’de 39 bin 172’ye yükseldi. Yabancı nüfusun 20 bin 407’sini erkekler, 18 bin 765’ini de kadınlar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de çöp konteynerleri yer altına alınıyor
Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı oyun terapisi Mersin Erdemli'de kurulan 'Oyun Terapi Merkezi'nde sosyolog ve psikologlar çocuklarla birebir ilgileniyor, onları yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Çocuklarda dijital bağımlılığa karşı oyun ...
Dijital Liderler Mersin'de projesinde geleceğin iş dünyası ve E-Ticaret konuşuldu
YEREL HABERLER Dijital Liderler Mersin'de projesinde geleceğin iş ...
Mersin'de 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası ...
Büyükşehir Belediyesi, karla kaplı mahallede vatandaşlara yemek dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, karla kaplı mahallede ...
İmamoğlu&#039;ndan soruşturma açıklaması 
YEREL HABERLER İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması 
Yüzlerce çocuk karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Yüzlerce çocuk karın keyfini çıkardı
Bozyazı'da kar şenliği
YEREL HABERLER Bozyazı'da kar şenliği
Akdeniz Belediyesi, yağmurdan etkilenen ailelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, yağmurdan etkilenen ailelerin ...
Tarsus'tan Suriye'ye 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tarsus'tan Suriye'ye 1 tır insani yardım malzemesi ...
Toroslar Kar Festivali'nin tarihi ertelendi
YEREL HABERLER Toroslar Kar Festivali'nin tarihi ertelendi
Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek açtı Ülke genelinde kış mevsiminin çetin geçtiği bugünlerde Mersin’de örtü altında yetiştirilen meyvelerin çiçek açması baharı hatırlattı
YEREL HABERLER Dışarısı kış, içerisi bahar... Ağaçlar çiçek ...
Dr. Dt. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde desteklenmeli"
YEREL HABERLER Dr. Dt. Şimşek: "Mersin sağlık turizminde ...
Arslan: "Un üretim ve ihracatında yüzde 50 artış hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Arslan: "Un üretim ve ihracatında yüzde 50 artış ...
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı
Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ikramı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine çorba, çocuklara süt ...
Mersin'de 20 bin kandil simidi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 20 bin kandil simidi dağıtıldı
Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu
Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
118 yeni otobüs için imzalar atıldı Başkan Seçer: “118 yeni aracımız eylül ayında teslim edilmeye başlanacak”
YEREL HABERLER 118 yeni otobüs için imzalar atıldı Başkan ...
Tarsus'ta bin 200 rakımda çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Tarsus'ta bin 200 rakımda çocukların kar eğlencesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.