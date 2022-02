Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada Kent merkezinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Mersin'de 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden restoran işletmecisinin bıçaklanma anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 17 yaşındaki Y.E.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Can Sürvar'ın yakındaki ışıkları yanan bir markete sığınmaya çalıştığı, ancak yapının kilitli olması üzerine içeriye giremediği görüldü. "Çıkın lan" diye bağıran bıçaklı saldırgana karşı koyamayıp uzaklaşmaya çalışan Can Sürvar'ın, bir kaç adım attıktan sonra aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kaldırıma yığıldığı anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.