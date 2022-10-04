Bahçesindeki çalıları ateşe verdi, alevler kontrolden çıkınca kalp krizi geçirip öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde evinin bahçesindeki çalıları toplayıp yakan Mehmet Özdemir (76), yangının kontrolden çıkması üzerine; müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Çamlıyayla Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, evinin bahçesinde bulunan çalıları bir araya topladı. Özdemir, çalıları yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler, geniş alana yayıldı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, olay yerinde fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de Özdemir'e müdahalede bulundu. Hastaneye sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-10-04 18:23:13



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