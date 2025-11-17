Mersin - Kıbrıs kaç kilometre? Mersin - Kıbrıs arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Son dönemde Kıbrıs'a olan ulaşım dikkat çekmeye başlamıştır. Türkiye'nin güney kıyılarından Kıbrıs'a ulaşım özellikle yaz aylarında rağbet görerek birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Tatil ve iş seyahatleri için tercih edilen bu rota; mesafe, süre ve ulaşım seçenekleri bakımından pratik alternatifler sunar. Peki Mersin-Kıbrıs arası kaç kilometre? yolculuk kaç saat sürer ve bu iki nokta arasında nasıl gidilir? İşte detaylar…
Mersin ile Kıbrıs arasındaki yolculuk, Akdeniz’in sevilen manzaraları eşliğinde kara ve deniz ulaşımı seçeneklerini sunar. Türkiye’nin güney sahilinde yer alan Mersin, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkar. Kıbrıs ise Akdeniz’in incisi olarak özellikle son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Peki Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Yolculuk detayları neler?
MERSİN - KIBRIS ARASI KAÇ km?
Mersin - Kıbrıs kaç km? İki durak arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğu da merak konusudur. Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki mesafe farklı yollara ve gidilecek limana göre değişiklik gösterir. İşte detaylar;
MERSİN - KIBRIS ARASI MESAFE NE KADAR?
Mersin - Kıbrıs mesafe ne kadar? Bu iki durak arasındaki mesafe, bilhassa deniz yolu baz alınarak yapılırsa;
MERSİN - KIBRIS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Bu iki durak arasındaki yolculuk, kullanılan araçlara göre değişiklik gösterir. Sonuç olarak ulaşım süresi, tamamen gittiğiniz limana, feribot firmasına ve hava koşullarına bağlıdır. Ortalama bir süre vermek gerekirse;
Not: Hızlı feribot kullanıldığında süre birkaç saat kısalabilir.
Hava yoluyla gitmek istiyorsanız şu alternatifleri kullanabilirsiniz;
MERSİN - KIBRIS ARASI NASIL GİDİLİR?
Mersin’den Kıbrıs’a ulaşmak için iki ana seçenek vardır. Deniz yolu ve hava yolu seçenekleri arasından kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Deniz Yolu (Feribot)
Mersin Taşucu Limanı üzerinden Girne ve Gazimağusa’ya düzenli seferler yapılır. Bu alternatif, özellikle yaz aylarında yoğun olarak tercih edilir. Feribot ile yapacağınız yolculuklarda;
Hava Yolu (Aktarmalı)
Mersin’de havaalanı olmadığı için Adana Şakirpaşa Havalimanı üzerinden Kıbrıs Ercan Havalimanı’na uçuş seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Hava yolu ile yapılacak yolculuğun avantajları şöyledir;
MERSİN - KIBRIS ARASI GİTMEK KOLAY MI?
Kıbrıs ve Mersin arasında gitmek son derece kolaydır. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;
MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER
KIBRIS’DA GEZİLECEK YERLER