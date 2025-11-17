Habertürk
        Mersin - Kıbrıs kaç kilometre? Mersin - Kıbrıs arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Son dönemde Kıbrıs'a olan ulaşım dikkat çekmeye başlamıştır. Türkiye'nin güney kıyılarından Kıbrıs'a ulaşım özellikle yaz aylarında rağbet görerek birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Tatil ve iş seyahatleri için tercih edilen bu rota; mesafe, süre ve ulaşım seçenekleri bakımından pratik alternatifler sunar. Peki Mersin-Kıbrıs arası kaç kilometre? yolculuk kaç saat sürer ve bu iki nokta arasında nasıl gidilir? İşte detaylar…

        Giriş: 17.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:00
        Mersin - Kıbrıs kaç kilometre?
        Mersin ile Kıbrıs arasındaki yolculuk, Akdeniz’in sevilen manzaraları eşliğinde kara ve deniz ulaşımı seçeneklerini sunar. Türkiye’nin güney sahilinde yer alan Mersin, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkar. Kıbrıs ise Akdeniz’in incisi olarak özellikle son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Peki Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Yolculuk detayları neler?

        MERSİN - KIBRIS ARASI KAÇ km?

        Mersin - Kıbrıs kaç km? İki durak arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğu da merak konusudur. Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki mesafe farklı yollara ve gidilecek limana göre değişiklik gösterir. İşte detaylar;

        • Mersin-Girne arası yaklaşık 170 km’dir.
        • Mersin – Gazimağusa arası ise yaklaşık 210 km’dir.

        MERSİN - KIBRIS ARASI MESAFE NE KADAR?

        Mersin - Kıbrıs mesafe ne kadar? Bu iki durak arasındaki mesafe, bilhassa deniz yolu baz alınarak yapılırsa;

        • Girne Limanı’na en kısa mesafe 160-170 km,
        • Gazimağusa Limanı’na mesafe 200 km civarındadır.

        MERSİN - KIBRIS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Bu iki durak arasındaki yolculuk, kullanılan araçlara göre değişiklik gösterir. Sonuç olarak ulaşım süresi, tamamen gittiğiniz limana, feribot firmasına ve hava koşullarına bağlıdır. Ortalama bir süre vermek gerekirse;

        • Mersin-Girne feribot süresi: 6-7 saat arası.
        • Mersin-Gazimağusa feribot süresi: 8-9 saat arası.

        Not: Hızlı feribot kullanıldığında süre birkaç saat kısalabilir.

        Hava yoluyla gitmek istiyorsanız şu alternatifleri kullanabilirsiniz;

        • Adana-Ercan uçuşu yaklaşık 45 dakika,
        • Adana’ya da Mersin’den karayolu ile ortalama 1 saat sürer.
        • Yani toplam seyahat süresi 2-2,5 saat arasında değişiklik gösterir.

        MERSİN - KIBRIS ARASI NASIL GİDİLİR?

        Mersin’den Kıbrıs’a ulaşmak için iki ana seçenek vardır. Deniz yolu ve hava yolu seçenekleri arasından kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz.

        Deniz Yolu (Feribot)

        Mersin Taşucu Limanı üzerinden Girne ve Gazimağusa’ya düzenli seferler yapılır. Bu alternatif, özellikle yaz aylarında yoğun olarak tercih edilir. Feribot ile yapacağınız yolculuklarda;

        • Araçla geçiş yapabilirsiniz.
        • Bilet fiyatları uçağa göre daha ekonomik olabilir.
        • Deniz yolculuğunu sevenler için keyiflidir.

        Hava Yolu (Aktarmalı)

        Mersin’de havaalanı olmadığı için Adana Şakirpaşa Havalimanı üzerinden Kıbrıs Ercan Havalimanı’na uçuş seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Hava yolu ile yapılacak yolculuğun avantajları şöyledir;

        • Çok daha kısa sürede ulaşım yapılabilir.
        • Daha konforlu bir seyahat seçeneğidir.

        MERSİN - KIBRIS ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Kıbrıs ve Mersin arasında gitmek son derece kolaydır. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;

        • Her gün feribot seferi olması,
        • Adana üzerinden sık uçuş yapılması,
        • Yolculuğun kısa ve zahmetsiz olması,
        • Özellikle yaz sezonunda seferlerin sıklaşması.

        MERSİN’DE GEZİLECEK YERLER

        • Kızkalesi
        • Cennet Cehennem Obrukları
        • Tarsus Şelalesi
        • Soli Pompeiopolis Antik Kenti
        • Mersin Marina
        • Mamure Kalesi
        • Narlıkuyu
        • Ayaş Plajı
        • Mersin Arkeoloji Müzesi
        • Kanlıdivane Antik Kenti

        KIBRIS’DA GEZİLECEK YERLER

        • Girne Kalesi
        • Bellapais Manastırı
        • Kyrenia (Girne) Limanı
        • Gazimağusa Maraş Bölgesi
        • Karpaz Plajları
        • Salamis Antik Kenti
        • St. Hilarion Kalesi
        • Lefkoşa Büyük Han
        • Alagadi (Kaplumbağa) Plajı
        • Buffavento Kalesi
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
