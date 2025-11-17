Mersin - Kıbrıs kaç kilometre? Mersin - Kıbrıs arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Mersin ile Kıbrıs arasındaki yolculuk, Akdeniz’in sevilen manzaraları eşliğinde kara ve deniz ulaşımı seçeneklerini sunar. Türkiye’nin güney sahilinde yer alan Mersin, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkar. Kıbrıs ise Akdeniz’in incisi olarak özellikle son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Peki Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Yolculuk detayları neler?

MERSİN - KIBRIS ARASI KAÇ km?

Mersin - Kıbrıs kaç km? İki durak arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğu da merak konusudur. Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki mesafe farklı yollara ve gidilecek limana göre değişiklik gösterir. İşte detaylar;

Mersin-Girne arası yaklaşık 170 km’dir.

Mersin – Gazimağusa arası ise yaklaşık 210 km’dir.

MERSİN - KIBRIS ARASI MESAFE NE KADAR?

Mersin - Kıbrıs mesafe ne kadar? Bu iki durak arasındaki mesafe, bilhassa deniz yolu baz alınarak yapılırsa;

Girne Limanı’na en kısa mesafe 160-170 km,

Gazimağusa Limanı’na mesafe 200 km civarındadır.

MERSİN - KIBRIS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Mersin - Kıbrıs ne kadar sürede gidilir? Bu iki durak arasındaki yolculuk, kullanılan araçlara göre değişiklik gösterir. Sonuç olarak ulaşım süresi, tamamen gittiğiniz limana, feribot firmasına ve hava koşullarına bağlıdır. Ortalama bir süre vermek gerekirse;