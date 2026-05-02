        Mersin Spor: 86 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

        Mersin Spor: 86 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Anadolu Efes deplasmanda hata yapmadı!

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Mersin Spor'u 88-86 mağlup etti.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

        Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5

        Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2

        1. Periyot: 25-29

        Devre: 50-52

        3. Periyot: 68-71

        4. Periyot: 86-88

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor'un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
