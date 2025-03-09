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        Haberler Spor Basketbol STBL Mersin Spor Kulübü: 93 - Beşiktaş: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor Kulübü: 93 - Beşiktaş: 99 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 99-93 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:17
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        Beşiktaş deplasmanda kazandı!
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        Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 99-93 kazandı.

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

        MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2

        BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 9

        1’İNCİ PERİYOT: 26-18

        DEVRE: 50-46

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-70

        5 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş)

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