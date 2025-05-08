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        Haberler Gündem Mersin Valiliğ'inden saz kursunda cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

        Mersin Valiliğ'inden saz kursunda cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

        Mersin'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. tutuklandı. Mersin Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:00
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        Saz kursunda cinsel istismar iddiası! Mersin Valiliği'nden açıklama
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        Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi. Aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valilikten Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Tarsus ilçemizde 20 Nisan'da meydana gelen olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerinden dolayı mühürlenmiştir.

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