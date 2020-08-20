Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını çalıştırmıyor...

kumru
AA

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

AA'nın haberine göre yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Batı Karadeniz´in Efes´i gün yüzüne çıkıyor
YAŞAMBatı Karadeniz'in tek antik tiyatrosu!
Dünyada eşi benzeri yok! Mardin'de sergileniyor - Haberler
YAŞAMDünyada eşi benzeri yok! Mardin'de sergileniyor
Beyşehir Gölü´nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor
YAŞAMGörsel şölen sunuyor ama koparan yandı!
19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları 2020 - Milli Piyango bilet sorgulama (tam liste)
YAŞAM19 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto 19 Ağustos 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM19 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu
Aslan burcundaki Yeniay'ın 12 burca etkisi
YAŞAMAslan burcundaki Yeniay'ın 12 burca etkisi
19 Ağustos Şans Topu sonuçları 2020! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMBüyük ikramiye 2 kişiye çıktı
Günlük burç yorumları! 20 Ağustos 2020 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Son dakika haberi Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı - 19 Ağustos 2020
YAŞAMSayısal Loto sonucu açıklandı
Son dakika haberi: Şans Topu sonuçları açıklandı! 19 Ağustos Şans Topu sorgulama
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X