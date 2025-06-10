MERSİS numarası nedir? MERSİS numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

MERSİS numarası, Türkiye'de ticaret siciline kayıtlı tüm tüzel kişi ve ticari işletmelere verilen 16 haneli, benzersiz bir numaradır. Bu numara, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden oluşturulur ve işletmelerin tescil, değişiklik, birleşme, bölünme gibi işlemlerinin dijital olarak yürütülmesini sağlar. MERSİS sistemi ile birlikte gelen bu numara sayesinde, şirket bilgileri hem merkezi bir veritabanında toplanmakta hem de farklı kamu kurumlarıyla entegre bir şekilde paylaşılmaktadır.

MERSİS NUMARASI NE İŞE YARAR?

MERSİS numarası, işletmelerin dijital ortamda tescil ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesini sağlar. Aynı zamanda vergi dairesi, SGK, noter, gümrük gibi birçok resmi kurumla yapılacak işlemlerde şirketin tanınmasını ve bilgilerine erişilmesini mümkün kılar. Örneğin bir şirketin unvan değişikliği, adres değişikliği ya da müdür ataması gibi işlemleri yapılırken MERSİS numarası kullanılmak zorundadır. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden şirket bilgilerine ulaşmak isteyenler de bu numara aracılığıyla arama yapabilir.

REKLAM MERSİS numarası ticaret siciline kayıt işlemi sırasında otomatik olarak oluşturulur. Bir işletme ilk kez ticaret siciline kayıt olurken MERSİS sistemine giriş yapılır ve sistem tarafından o işletmeye özel 16 haneli bir MERSİS numarası atanır. Bu işlem, Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla yürütülür. Yani işletme sahibi ya da temsilcisi, tescil işlemi için gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunduğunda MERSİS sistemi üzerinden işlem açılır ve bu işlem numarası işletmenin kimlik numarası olur. MERSİS NUMARASI NEREDE YAZAR? MERSİS numarası şirketin ticaret sicil gazetelerinde yayımlanan ilanlarında, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilen tescil belgelerinde, faaliyet belgelerinde ve vergi levhası gibi çeşitli belgelerde yer alabilir. Ayrıca, işletmeler kendi MERSİS numaralarını sistem üzerinden kontrol edebilirler. Ticaret Bakanlığı'nın MERSİS web portalı üzerinden, işletmeye ait bilgiler girildiğinde MERSİS numarası sorgulaması yapılabilir. Öte yandan bazı firmalar, dijital imza ya da QR kodlu belge doğrulama sistemi sayesinde MERSİS numarasını içeren resmi belgeleri de online ortamda kullanıcılarla paylaşabilmektedir.

NASIL ÖĞRENİLİR? Mersis numarası nasıl öğrenilir sorusuna cevap olarak birkaç farklı yol sunulabilir. İlk olarak, MERSİS web sitesi olan mersis.gtb.gov.tr adresine giriş yapılarak işletmeye ait bilgiler girilmek suretiyle sorgulama yapılabilir. Burada vergi numarası, unvan veya şirket türü gibi bilgilerin girilmesiyle birlikte sistemde kayıtlı MERSİS numarasına ulaşmak mümkündür. İkinci yöntem olarak, ticaret sicil müdürlükleri aracılığıyla bilgi edinilebilir. Tescil belgesi alınırken veya herhangi bir değişiklik başvurusunda bulunulduğunda ilgili evraklar içerisinde MERSİS numarası da yer alacaktır. Üçüncü bir yöntem ise e-Devlet kapısı üzerinden şirket bilgilerine erişim sağlamaktır. Şirket yetkilisi, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler üzerinden bağlı bulunduğu şirketin kayıt bilgilerine ve MERSİS numarasına ulaşabilir. MERSİS numarasının bir başka önemli yönü de şeffaflık ve güvenlik sağlamasıdır. İşletmelere ait bilgilerin tek bir dijital havuzda toplanması, hem resmi kurumlar arasında hızlı veri akışını sağlar hem de işletmeler arası güvenilirliğin artmasına katkı sunar. Örneğin bir firma ile iş ilişkisi kurmak isteyen başka bir işletme, MERSİS sistemi üzerinden bu firmanın resmi kaydını, sicil geçmişini, unvan değişikliklerini ve benzeri bilgileri sorgulayarak daha bilinçli bir ticari karar verebilir. Bu durum özellikle dolandırıcılık gibi olumsuz senaryoların önüne geçilmesine yardımcı olur.

MERSİS sisteminin bir diğer faydası da işlemlerin hızlanmasıdır. Önceden manuel yürütülen tescil ve değişiklik işlemleri, sistem üzerinden elektronik imza ile kısa sürede tamamlanabilir hale gelmiştir. Bu da hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf edilmesini sağlar. Aynı zamanda sistemin e-Devlet ile entegre çalışması sayesinde işletme sahipleri, şirketleriyle ilgili işlemleri internet bağlantısı olan herhangi bir yerden gerçekleştirebilir. İşletmeler için MERSİS numarasının doğru ve güncel tutulması da oldukça önemlidir. Örneğin bir şirketin adresi değiştiğinde veya ortak yapısında bir değişiklik meydana geldiğinde, bu değişikliklerin MERSİS sistemine girilmesi zorunludur. Aksi halde, resmi belgelerde tutarsızlık oluşabilir ve bu durum ileride hukuki problemlere yol açabilir. Bu nedenle işletme sahiplerinin MERSİS sistemini aktif bir şekilde kullanmaları ve düzenli olarak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. MERSİS numarası sadece Türkiye'deki işletmeler için değil, aynı zamanda yabancı ortaklı şirketler için de geçerlidir. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de kurulan şirketler, yine aynı sistem üzerinden kayıt altına alınmakta ve MERSİS numarası ile işlemlerini yürütmektedir. Bu yönüyle MERSİS, uluslararası ticarette de önemli bir rol üstlenmektedir.