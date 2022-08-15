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Mert Aydın kimdir? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kaç yaşında ve nereli?

2017 yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur'un yeni sevgilisi Mert Aydın oldu. Eski eşi Murat Dalkılıç ile yaşadığı polemik sonrası magazin gündemine gelen Merve Boloğur'un sevgilisi Mert Aydın'ın kim olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mert Aydın ile ilgili merak edilenler...

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  • Mert Aydın kimdir? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kaç yaşında ve nereli?

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başlayan Kumral lakaplı kişinin kim olduğu çok merak ediliyordu. Sonunda Kumral erkeğin Dj Mert Aydın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 'Merve Boluğur'un sevgilisi kim? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
  • Mert Aydın kimdir? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kaç yaşında ve nereli?

    MERT AYDIN KİMDİR?

    6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.
  • Mert Aydın kimdir? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kaç yaşında ve nereli?

    Miya Beach’te konserler ve etkinlikler yapan Dj Mert Aydın, plaj eğlencelerine eğlenme katan biri. Başarılı projelerde yer alan Aydın, eğlence yerlerinin aranan isimlerindendir
  • Mert Aydın kimdir? Merve Boluğur'un sevgilisi Mert Aydın kaç yaşında ve nereli?

    Aydın’ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamış. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar. Connetction DJ Academy’de sertifikalar veren eğitim kuruma olarak işlevlerine devam etmektedirler.

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