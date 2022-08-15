Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başlayan Kumral lakaplı kişinin kim olduğu çok merak ediliyordu. Sonunda Kumral erkeğin Dj Mert Aydın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 'Merve Boluğur'un sevgilisi kim? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...