Mert Çetin, Hellas Verona'da

Hellas Verona, 23 yaşındaki Mert Çetin'i satın alma opsiyonlu bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattı. Verona ekibi, sezon sonunda Mert Çetin için satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Roma'nın belli bir ücret karşılığında oyuncuyu geri alma opsiyonu bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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