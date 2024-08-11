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        Haberler Müzik Mert Demir, Harbiye'de yeni şarkısını seslendirdi

        Mert Demir, Harbiye'de yeni şarkısını seslendirdi

        BKM Harbiye konserleri serisinde; hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin zirvedeki ismi Mert Demir, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser daha verdi. Demir, konserde yeni şarkısını da seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:54
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        Harbiye'de yeni şarkısını seslendirdi
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        BKM Harbiye konserleri serisinde; hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin zirvedeki ismi Mert Demir, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda biletleri tükenen eşsiz bir konser daha verdi.

        YENİ ŞARKISI “OLMAZLARA VURULUYORUM”U İLK KEZ SÖYLEDİ

        16 Ağustos’ta çıkacak yeni şarkısı “Olmazlara Vuruluyorum”u ilk defa Harbiye sahnesinde söyleyen Mert Demir; “Bu çalacağım şarkıyı ilk defa siz dinleyeceksiniz. ‘Ölüyorum Anla’yı da ilk kez Harbiye’de çalmıştım. Buranın uğuruna inanıyorum” dedi. Sanatçıya bu şarkıda vokalisti Duygu Edis eşlik etti.

        Geçtiğimiz akşam üçüncü kez Harbiye Açıkhava’da biletleri tükenen bir konser ile konuklarının karşısına çıkan, uzun soluklu turneleri ile Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan Mert Demir’in ilk Harbiye konseri de BKM organizasyonu ile gerçekleşmişti.

        HARBİYE ATEŞE DÜŞTÜ

        Harbiye Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran binlerce müzikseverin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye çıkan Mert Demir; performansı ile olduğu kadar tarzı, üslubu, renkli ve stil sahibi sahnesi ile de bir kez daha çok konuşulacak bir konsere imza attı. Beş bine yakın seyirci korosunun hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gecede Harbiye Açıkhava’da aşk rüzgarları esti.

        Müzik listelerini kasıp kavuran milyonlarca dinlenme rakamına sahip parçalarıyla Türk Pop Müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri olma unvanına sahip olan Mert Demir, konserin açılışını “İkimize Birden” adlı parça ile yaptı. Sanatçı gece boyunca repertuvarında “Ateşe Düştüm”, “Antidepresan”, “Pusulam Rüzgar”, “Ölüyorum Anla”, “Gözlerime Bak” gibi bir çok hit parçasını seslendirdi.

        Müzikseverler Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde, iki saate yakın sahnede kalan Mert Demir’in kalpleri fetheden sahne performansıyla unutamayacakları bir gece yaşadı.

        Fotoğraflar: Rıdvan Güngördü

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