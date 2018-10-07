Dakikalar 82'yi gösterirken Eljero Elia, Edin Visca'nın pasında Fenerbahçe ağlarını havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ali Palabıyık bunun üzerine golü iptal etti ve VAR'ı bekledi. Ancak VAR sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pozisyon tekrardan izlenemedi. Ali Palabıyık, VAR'dan faydalanamayınca yardımcısının kararına uyarak golü iptal etti.

Mücadele 0-0'lık skorla tamamlanınca iki takım da 1'er puana razı oldu. Medipol Başakşehir'de Mert Günok Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Günok, ofsayt gereçeksiyle iptal edilen golden dolayı hakemlere eleştiride bulundu:

"Maç içinde birçok an oldu, belli bölümde bizim belli bölümde Fenerbahçe'nin üstüne olduğu anlar oldu. Bizim girdiğimiz pozisyonlar ilk yarıda daha çok gözükse de ikinci yarıda bulduğumuz bir gol var. Maç sonu izledik ve ofsayt olmadığını gördük. Yan hakem Serkan Çimen golden sonra kontrol edilmesi için bayrağını kaldırdı sanırım ama hakem bize VAR'ın offline olduğunu söylemişti. Biz nasıl dersimize çalışıyorsak hakemler de böyle hata yapınca canımız yanıyor. Gölümüz verilse 1-0 kazanıp 3 puan alacaktık. VAR'ın offline olma durumu birkaç kez daha yaşandı. Biz maçlar için iyi çalışıyorsak hakemler ve VAR'ı getiren merciler de iyi çalışmalı ki sistemde sıkıntı olmasın, böyle canlar yanmasın. Atılan bir golümüz var. İçeride kaos oluştu takım arkadaşlarımız tarafından çünkü haksızlığa uğradığımızı düşündük. Geçen hafta da son dakika penaltı pozisyonumuzda VAR'a gidilmedi. Hangi anlarda gidiliyor, gidilmiyor, biz de şaşırmaya başladık. Bu teknoloji iyi kullanılmıyorsa önce iyi kullanılmasını sağlayıp daha sonra kullanmak gerekiyor. Kazanabilirdik, berabere bitti, üzgünüz."

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