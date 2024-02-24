Mert Hakan Yandaş'tan galibiyet ve Bonucci itirafı

Mert Hakan Yandaş şunları söyledi:

"Son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum."

"FENERBAHÇE YIKILMAZ"

"Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz. Daha iyi oynamamız gerektiğinin farkındayız. Hafta içi bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız."