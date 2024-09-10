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        Canik'te Mert Irmağı'ndaki ıslan çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Canik ilçesinde daha önceden taşkınlara neden olan Mert Irmağı'nda ıslah çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında dere yatağının genişliği de 60 metreden 80 metreye çıkarılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:07
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        Mert Irmağı'nda ıslah çalışması sürüyor
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        Samsun'daki Mert Irmağı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla 16 Şubat'ta temeli atılan Samsun Merkez Mert Irmağı Islahı işinin tamamlanması ile Samsun il merkezi ile Canik ilçesinde meydana gelebilecek muhtemel taşkınların kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Mert Irmağı Islahı işi çerçevesinde 2 bin 135 metre sağ ve sol sahil kesişen forekazık imalatı, 8 adet köprü ve 2 adet tersip bendi yapılacak. Ayrıca, dere yatağının genişliği 60 metreden 80 metreye çıkarılacaktır. İş kapsamında Atasam Köprüsü ile Bulvar Köprüsü arasında kalan bölümde, bin 14 metrelik kısmının forekazık imalatı tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir" dedi.

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        #yerel haberler
        #Samsun
        #Canik İlçesi
        #mert ırmağı
        #ıslah çalışması
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