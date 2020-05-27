AA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yaptığı açıklamaya göre, yarışma duyurusunda çocuklardan, kendilerine ve çevrelerinde yaşayan insanlara nasıl baktıklarını, virüsle nasıl mücadele ettiklerini gösteren çizimler yapmaları istendi.

Jüri, 30 ülkeden 300 eseri 3 kategoride değerlendirirken bir kategorideki çalışmalar da internet üzerinden halkın oyuna sunuldu.

Jüri değerlendirmesinde Türkiye’den dereceye giren eser yer almazken 5 yaşındaki Mert Kerem'in çizimi halk oylamasında birinci seçildi.

Dereceye giren eserler, Uluslararası Fair Play Komitesi'nin "https://www.facebook.com/internationalfairplay/" sayfasından görülebiliyor.