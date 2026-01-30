Mert Müldür: Fenerbahçe'yle 100. maçıma çıktığım için gururluyum

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son haftasında konuk olduğu Rumen ekibi FCSB'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE FORMASIYLA 100. MAÇIMA ÇIKTIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

"Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum. Keşke galip gelseydik. Daha mutlu olurdum ama kısmet. Play-off'ta artık rakibimizi bekleyeceğiz. Dediğim gibi 100. maç için çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Şimdi bütün odağımız lig. Kocaelispor maçından inşallah 3 puanla ayrılırız."