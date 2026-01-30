Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Müldür: Fenerbahçe'yle 100. maçıma çıktığım için gururluyum - Futbol Haberleri

        Mert Müldür: Fenerbahçe'yle 100. maçıma çıktığım için gururluyum

        Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan milli futbolcu Mert Müldür, Avrupa Ligi'nde Romanya ekibi FCSB'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, "Fenerbahçe'yle 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 02:13 Güncelleme: 30.01.2026 - 02:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe'yle 100. maçıma çıktığım için gururluyum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son haftasında konuk olduğu Rumen ekibi FCSB'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Mert Müldür, değerlendirmelerde bulundu.

        "FENERBAHÇE FORMASIYLA 100. MAÇIMA ÇIKTIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

        "Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktığım için çok gururluyum. Keşke galip gelseydik. Daha mutlu olurdum ama kısmet. Play-off'ta artık rakibimizi bekleyeceğiz. Dediğim gibi 100. maç için çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. Şimdi bütün odağımız lig. Kocaelispor maçından inşallah 3 puanla ayrılırız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

        Futbol ve Diğer Spor Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında