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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Müldür, Süper Lig'de 2. golünü attı - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Müldür, Süper Lig'de 2. golünü attı

        Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Antalyaspor maçıyla bu sezon Süper Lig'de 2. gol sevincini yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:50 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:50
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        Mert Müldür, ligdeki 2. golünü attı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de açılış golün Mert Müldür'den geldi.

        Müldür, 9. dakikada kullanılan kornerde ön direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçta gösterdiği performansla alkış toplayan 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü attı. Mert Müldür, ligin 19. haftasında Konyaspor ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

        Ligde 2 de asisti bulunan Müldür, 12'si 11'de olmak üzere 22 maçta görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta oynayan Mert Müldür, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi.

        Mert, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

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