Mert Öcal kimdir? sorusu Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda Ünlüler takımında yer alması ile birlikte gündeme geldi. Ekranlardan tanıdığımız Mert Öcal da bu sene yarışmada ünlüler takımında mücadele edecek ve 2020 Survivor şampiyonu olmak için yarılacak. Mert Öcal'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982'de İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.