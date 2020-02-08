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Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı! İşte Survivor yarışmacıları

Survivor 2020 kadrosu ünlüler ve gönüllüler olarak nihayet belli oldu. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden 2020 Survivor yarışmacılarının kimler olduğunu duyurdu. İşte 2020 Survivor yarışmacı kadrosu

Survivor

Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi izlenmişti. Yarışmanın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2020 yarışmacı kadrosunu ünlüler - gönüllüler olarak paylaştı. İşte Survivor ile ilgili tüm ayrıntılar...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu, eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın da Survivor 2020 kadrosuna katılacağı kesinleşti. Acun Ilıcalı son olarak da bugün tüm yarışmacıları ve ünlüler - gönüllüler takımlarının kadrosunu palaştı. Survivor yarışamcıları ünlüler - gönüllüler kadrosu şöyle;

Gönüllüler Takımı: Fatma, Burak, Meryem, Sadık Ardahan, Evrim, Cemal Can, Makbule, Ceyhun,Tayfun Erdoğan, Nisa, Yasin Obuz

Ünlüler Takımı: Mert Öcal, Şaziye İvegün Öner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut 

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

 

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