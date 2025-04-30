Oyuncu Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik görevini tamamlamak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gitmişti.

Askerliği devam eden Mert Ramazan Demir'in yemin töreni gerçekleşti.

Oyuncu, yemin töreninden sonra resmi geçit töreninde görüntülendi.

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Öte yandan Mert Ramazan Demir'in yemin törenine eski rol arkadaşı Emre Altuğ da katıldı. Altuğ, İskenderun sahilinde çektiği bu fotoğrafı yayımladı.

"MERT'İN KOMUTANI ARKADAŞIM ÇIKTI" DEMİŞTİ

Emre Altuğ, daha önce "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki... Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor. Çünkü eğitim olmazsa olay çıkar. İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.