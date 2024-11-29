Mertens futbolu G.Saray'da bırakacak!
Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi olan Dries Mertens futbolu Galatasaray'da bırakacak. Emekli olduktan sonra dünyayı gezmeyi planlayan Mertens ailesi şimdilik İstanbul'un keyfini çıkarıyor
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde AZ’yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken Dries Mertens sahanın yıldızlarından biriydi.
İlerleyen yaşına rağmen takımın en çok koşan isimlerinden olan Belçikalı tek golün de hazırlayıcısı oldu.
Bu sezon Avrupa’da dördüncü asistini yapan tecrübeli yıldız Avrupa Ligi’nde bu alanda zirvede bulunuyor.
Okan Buruk’un saha içindeki temsilcisi gibi olan Mertens futbolu da Galatasaray’da bırakacak.
Hollanda basınına müsabaka öncesinde açıklamalar yapan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların son kulübü olduğunu söyledi.
Geçen sezon futbolu bırakmayı düşünen Mertens eşi ve Galatasaray’ın ısrarıyla sözleşmesini bir sezon daha uzatmıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra bir süreliğine dünyayı gezmeyi düşünen Mertens ailesi İstanbul’a aşık olmaları nedeniyle bu planlarını erteledi.
Nişantaşı’nda yaşayan Mertens ailesi buldukları fırsatlarda İstanbul’un keyfini çıkarıyor.
İstanbul’un meşhur kahvaltıcılarını, restoranlarını ve bölgelerini gezen Mertens ailesi havaların güzel olduğu dönemde ise Burgazada’ya gidiyor.