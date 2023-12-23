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        Haberler Yaşam Mervan İsminin Anlamı Nedir? Mervan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Mervan isminin anlamı nedir? Mervan ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Mervan isminin de farklı anlamları vardır. İşte Mervan adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:19
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        Mervan isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Mervan ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Mervan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        MERVAN ADININ ANLAMI NEDİR?

        Mervan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mervan ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Mervan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        MERVAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Mervan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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        • Güzel kokulu bir ağaç.
        • Ateşi yakmak için kullanılan bir araç.
        • Emevilerin Mervan kolunun adı.

        MERVAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Mervan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mervan adını koymak caizdir.

        MERVAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Mervan ismini kullanan 5.541 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Mervan ismini kullanan 607 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Mervan ismini kullanan 76 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Mervan ismini kullanan 172 kişi bulunmaktadır.

        MERVAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Mervan adını taşıyan insanlar çok yardımsever ve elleri çok açıktır. Özgürlüğüne çok düşkündürler ve ilişkilerinde kısıtlanmaya asla tahammül edemezler. İş hayatlarında oldukça hırslıdırlar ve rakiplerinden üstün olmak için mücadeleden vazgeçmezler. Yaratıcı ve farklı fikirleri olduğunda hemen hayata geçirmek isterler, sabırsızlardır. Ailede onların sözü geçer ve partnerlerine olumlu ya da olumsuz bütün şeyleri aktarırlar. Değer verdiklerini kaybetmek en büyük zaaflarıdır ve bunun için sonuna kadar mücadele ederler.

        Olumlu yönleri

        Neşeli, dışa dönük, enerjik, güçlü, kendine güvenen, hırslı, kendinden emin, iş bitiren, eğlenceyi seven, cömert, dürüst, ön planda olmayı seven, lükse düşkün, engel tanımayan, sadık, iddialı, sıcak kanlı, sosyal, mert, yaratıcı, açık.

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        Olumsuz yönleri

        Tutucu, etkiye açık, fazla sahiplenici, hassas, alıngan.

        MERVAN İSMİNE BENZER İSİMLER

        Mervan isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

        Mervan isminin anagramı

        Namver

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Mert , Mertcan , Mercan , Meriç , Merdan , Merih , Mertkan

        Son beş harfi ses uyumu olan isimler

        Şervan , Kervan

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Şirvan , Neçirvan , Ervan , Sarvan , İirvan

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Rıdvan , Elvan , Civan , Ridvan , Rızvan , Revan , Şivan

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Metehan , Mestan , Mekan , Mennan , Mehran , Melikhan , Mehman

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Metin , Muhittin , Muhsin , Mizgin , Mümin , Mahsun , Miran

        Mervan ismi ile uyumlu olan kız isimleri

        Merva , Merve , Meryem , Meral , Mercan , Meriç , Merzuka , Berivan , Elvan , Revan , Sevan , Keyvan

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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