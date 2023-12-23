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        Haberler Yaşam Meral İsminin Anlamı Nedir? Meral İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Meral isminin anlamı nedir? Meral ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Meral adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Meral ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Meral adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:09
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        Meral isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Meral isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        MERAL ADININ ANLAMI NEDİR?

        Meral ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Meral adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Meral isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        MERAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Meral ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Dişi geyik.
        • İnce nakış, küçük renkli çiçekler.
        • Bir şeyi elde etmiş olan.

        MERAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Meral ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Meral adını koymak caizdir.

        MERAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Meral ismini kullanan 86.622 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Meral ismini kullanan 16.059 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Meral ismini kullanan 7.260 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Meral ismini kullanan 5.649 kişi bulunmaktadır.

        MERAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Meral ismindeki insanlar ilgi odağı olmaya bayılırlar. Fiziksel görünüşlerini çok önemserler ve asla kişisel bakımlarından ödün vermezler. Yaşamlarının belli bölümlerinde kuralları vardır ve bu kuralları hayatlarına yön verir. Çalışkan ve çok azimlidirler. Kariyerlerinde çok çabuk başarı elde ederler. İş arkadaşlarıyla mesafelerini korurlar ve nerede nasıl konuşacaklarını çok iyi bilirler. Aşk yaşamlarında duygusaldırlar fakat çok fazla kendilerini belli etmezler. Onlar için güven ve sadakat çok önemlidir, bu iki unsur tamamlandığında partnerlerini dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirirler.

        Olumsuz yönleri

        Fazla kontrolcü, fazla otoriter, çekingen, duyguları aşırı kontrol altına alan, duygusallıktan uzak, görev düşkünü.

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        MERAL İSMİNE BENZER İSİMLER

        Meral isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

        Meral ismine uygun ikinci isimler

        Meral Merve

        Meral isminin anagramı

        Emral

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Meram , Merafi

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Meryem , Merve , Mercan , Meriç , Merva , Merzuka , Mergül

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Nural , Maral , Aral , Ebral , Kumral , Akmaral , Ayral

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Menal , Meyyal , Melekcamal

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Masal , Minel , Mübeccel , Misal , Mirel , Morgül , Melül

        Meral ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Merahan , Merafi , Mert , Mertcan , Mercan , Meriç , Mervan , Veral , Yeneral , Güneral , Vural , Oral , Ural , Tural , Aral

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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