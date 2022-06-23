Merve Boluğur: Otobüste kopuyoruz!

Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...

ASLI ŞEN

Daha önce, "Evimin konumu itibarıyle en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro..." açıklamasını yapan iş insanı Aslı Şen, trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi.

Metroda kamera karşısına geçen Aslı Şen, gönderisinde, "Metroya binmem olay olmuş. Vallahi şahsen çok keyifle kullanıyorum, ya siz?" ifadelerini kullandı. Takipçileri de iş insanının paylaşımına, "Neden olay olmuş? Trafik derdi yok." ve "Siz de insansınız, binemez misiniz? Fark ne?" şeklinde yorumlar yaptı.