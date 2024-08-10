Merve Boluğur'un açıklaması tepki çekti
Merve Boluğur'un erkekler hakkındaki açıklaması tepki çekti. Takipçileri sordu; "100 sevgiliniz mi oldu?"
Merve Boluğur'dan tepki çeken açıklama...
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" şeklindeki açıklamayla tepkileri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabından paylaştıklarından anlaşılan o ki Merve Boluğur, kim olduğunu açıklamadığı sevgilisiyle ayrıldı.
Aşk hayatında bir türlü istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur'un; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" cümlesine verilen tepkiler arasında en dikkat çekici olanı şu oldu; "Anlayamadık, Merve hanımın yüz sevgilisi olmuş da sadece biri mi istediği gibiymiş."
Merve Boluğur'un bilinen sevgilileri şunlardı;
• Burak Dayı
• Burak Mursaloğlu
• Emir Aydemir
• Emre Kaya
• Erkan Şen
• Hakan Sabancı
Merve Boluğur; Murat Dalkılıç (2015 - 2017) ve Mert Aydın (2022 - 2022) ile olmak üzere iki kez de evlendi.