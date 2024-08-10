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        Haberler Magazin Merve Boluğur'un açıklaması tepki çekti - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'un açıklaması tepki çekti

        Merve Boluğur'un erkekler hakkındaki açıklaması tepki çekti. Takipçileri sordu; "100 sevgiliniz mi oldu?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:22
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        Merve Boluğur'dan tepki çeken açıklama...

        Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" şeklindeki açıklamayla tepkileri üzerine çekti.

        Sosyal medya hesabından paylaştıklarından anlaşılan o ki Merve Boluğur, kim olduğunu açıklamadığı sevgilisiyle ayrıldı.

        Aşk hayatında bir türlü istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur'un; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" cümlesine verilen tepkiler arasında en dikkat çekici olanı şu oldu; "Anlayamadık, Merve hanımın yüz sevgilisi olmuş da sadece biri mi istediği gibiymiş."

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        Merve Boluğur'un bilinen sevgilileri şunlardı;

        • Burak Dayı

        • Burak Mursaloğlu

        • Emir Aydemir

        • Emre Kaya

        • Erkan Şen

        • Hakan Sabancı

        Merve Boluğur; Murat Dalkılıç (2015 - 2017) ve Mert Aydın (2022 - 2022) ile olmak üzere iki kez de evlendi.

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