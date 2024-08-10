Merve Boluğur'un açıklaması tepki çekti

Merve Boluğur'dan tepki çeken açıklama...

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" şeklindeki açıklamayla tepkileri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştıklarından anlaşılan o ki Merve Boluğur, kim olduğunu açıklamadığı sevgilisiyle ayrıldı.

Aşk hayatında bir türlü istikrarı yakalayamayan Merve Boluğur'un; "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" cümlesine verilen tepkiler arasında en dikkat çekici olanı şu oldu; "Anlayamadık, Merve hanımın yüz sevgilisi olmuş da sadece biri mi istediği gibiymiş." REKLAM

Merve Boluğur'un bilinen sevgilileri şunlardı;

• Burak Dayı • Burak Mursaloğlu • Emir Aydemir • Emre Kaya • Erkan Şen • Hakan Sabancı