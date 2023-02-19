Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yemek videolarıyla fenomen hale gelen ve depremden sonraki 12. gün enkaz altından cansız bedeni çıkarılan 19 yaşındaki Taha Duymaz hakkında duyduğu üzüntüyü ve pişmanlığı dile getiren bir paylaşım yaptı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabının hikaye bölümünüden pişmanlığını dile getiren bir paylaşım yaptı. 
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Merve Boluğur, kendisine bir süre önce mesaj atan ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin 12. gününde cansız bedenine ulaşılan fenomen Taha Duymaz'ın mesajını görmemenin üzüntüsünü dile getirdi.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Taha Duymaz, 6 Şubat günü Hatay'da halasının evindeyken depreme yakalanmış, kardeşleri Melek ve Umut ile enkaz altında kalmıştı.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Günlerce kendisinden haber alınamayan Taha Duymaz'dan depremden sonraki 12. gün acı haber geldi. CZN Burak "Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz ise fenomen ismin kırılan telefonunun fotoğrafını atarak: "Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olamayan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" mesajını yayınlamıştı.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Taha Duymaz 15 Ocak tarihinde İstanbul'a gelmiş ve Merve Boluğur'a: "Abla ben de İstanbul’dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun? Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum." mesajını atmıştı.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    Merve Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm" diyerek Taha Duymaz ile ilgili yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
  • Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"

    İşte Merve Boluğur'un paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.