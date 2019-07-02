Survivor'dan tanıdığımız ünlü mankenin hayatı internette en çok araştırılanlar arasına da kendine yer buldu. Merve Büyüksaraç, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışması ve Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise iddiaların asılsız olduğunu belirtmiş ve Merve Büyüksaraç hakkında dava açtıklarını söylemişti. Dün akşam yayınlanan Survivor 2019 final gecesinde Acun Ilıcalı davanın sonuçlandığını ve Merve Büyüksaraç'ın kaybettiğini dile getirdi. Peki Merve Büyüksaraç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Merve Büyüksaraç'ın hayatı ve kariyerinde dair satır başları...

ACUN ILICALI'DAN MERVE BÜYÜKSARAÇ AÇIKLAMASI

Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını açıkladı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.

MERVE BÜYÜKSARAÇ KİMDİR?

Merve Büyüksaraç 13 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Koleji’nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden 2011 yılında mezun oldu.

2006 yılında Startv tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006’da birinci seçildi ve Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.2007 yılında Buzda Dans yarışmasına katılan Büyüksaraç, 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer aldı.

Survivor Yarışmasından elenip Türkiye’ye döndüğünde Survivor’a katıldığına pişman olduğunu ifade ederek hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur. Aktif olarak modellik kariyerine devam etmektedir.