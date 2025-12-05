Merve Dizdar: Evim yıkılıyor

Merve Dizdar, tiyatro oyunu 'Çirkin'in galasında görüntülendi. Taşınma sürecinde olduğunu belirten Dizdar; "Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi" dedi.

Taşınma stresi yaşadığını sözlerine ekleyen ünlü oyuncu; "En sevmediğim şey taşınmak, stresini yaşıyoruz. O kadar üzülüyorum ki... Ben düzen ve disiplin insanıyım evdeki karışıklık beni zorluyor. Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar, 2024'te Cihan Ayger evlenmişti.