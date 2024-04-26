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        Haberler Magazin Merve Dizdar ile Koji-Ya Kusho, bir yıl sonra buluştu - Magazin haberleri

        Merve Dizdar ile Koji-Ya Kusho, bir yıl sonra buluştu

        Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanan iki oyuncu bir yıl sonra İstanbul'da buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:57
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        Bir yıl sonra buluştular
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        76. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan iki oyuncu en iyi erkek oyuncu, bir yıl sonra İstanbul'da buluştu.

        Merve Dizdar, 'Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye'ye layık görülmüştü. 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan erkek oyuncu ise ‘Perfect Days’ filmindeki performansıyla Japon oyuncu Koji-Ya Kusho olmuştu.

        'Altın Palmiye' ödüllü iki oyuncu, İstanbul'da bir araya geldi. 43. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alan Merve Dizdar ile festival kapsamında Türkiye'ye gelen Koji-Ya Kusho ile yemek yedi.

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        #Merve Dizdar
        #Koji-Ya Kush
        #Cannes Film Festivali
        #İstanbul Film Festivali
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