Merve Özbey: Her şey çok güzel gidiyor - Magazin haberleri

"Her şey çok güzel gidiyor" 0:00 / 0:00

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İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Eşi Kenan Koçak ile birlikte öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Özbey, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Hamileliğinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Bugün doğumdan önceki son konserime çıkacağım. Konser öncesi birlikte yemeğe çıkmak istedik. Her şey çok güzel gidiyor, çok şükür." demekle yetindi.

Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak, ardından bir restorana geçerek, öğle yemeği yedi.