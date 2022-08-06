Merve Özbey: Her şey çok güzel gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Merve Özbey: Her şey çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
ABONE OL

Merve Özbey: Her şey çok güzel gidiyor

Önceki gün eşi Kenan Koçak ile birlikte görüntülenen Merve Özbey, "Bugün doğumdan önceki son konserime çıkacağım. Konser öncesi birlikte yemeğe çıkmak istedik. Her şey çok güzel gidiyor, çok şükür" dedi

Merve Özbey: Her şey çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
"Her şey çok güzel gidiyor"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan şarkıcı Merve Özbey, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Eşi Kenan Koçak ile birlikte öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Özbey, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Hamileliğinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Bugün doğumdan önceki son konserime çıkacağım. Konser öncesi birlikte yemeğe çıkmak istedik. Her şey çok güzel gidiyor, çok şükür." demekle yetindi.

Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak, ardından bir restorana geçerek, öğle yemeği yedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan eski eşi Merve Boluğur'a: Canı isterse ayrılık nedenimizi açıklar... - Magazin haberleri
MAGAZİN "Canı isterse ayrılık nedenimizi açıklar..."
Ünlüler teknesi: Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Burcu Biricik, Emre Yetkin - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Ünlüler teknesi!
Cem Yılmaz ile oğlu Kemal alışverişte - Magazin haberleri
MAGAZİN Baba-oğul baş başa
Tuğba Özay'ın 'kira' isyanı: Bu kadar vicdansızlık olmaz! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Kira' isyanı: Bu kadar vicdansızlık olmaz!
Emel Sayın'ın kardeş acısı: Fatoş Sayın hayatını kaybetti - Magazin Haberleri
MAGAZİN Emel Sayın'ın acı günü
Yeşilçam'ın Ayşecik'i olarak hafızalara kazındı! Zeynep Değirmencioğlu yıllara meydan okuyor!
MAGAZİN Yeşilçam'ın Ayşecik'i yıllara meydan okuyor!
Harun Tan: Kahve içerken tanıştık - Magazin haberleri
MAGAZİN "Kahve içerken tanıştık"
Reha Özcan: 'Beşiktaş'a başarılar! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Beşiktaş'a başarılar!"
Seray Sever: Keşke babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Keşke babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim"
Kıvılcım Ural: Konserlere ailece gidiyoruz - Magazin haberleri
MAGAZİN "Konserlere ailece gidiyoruz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.