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        Haberler Spor Voleybol Merve Tanıl, yeniden Beşiktaş’ta - Voleybol Haberleri

        Merve Tanıl, yeniden Beşiktaş’ta

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 2018-2019 sezonunda da kadrosunda bulunan pasör Merve Tanıl'la sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:31
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        Merve Tanıl, tekrar Beşiktaş'ta!
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        2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 sezonunda da kadrosunda yer alan pasör Merve Tanıl’la sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Merve Tanıl’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

        22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen 179 cm boyundaki pasör, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Bursa Bş. Bld. Spor, Çanakkale Belediyespor, İlbank, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyesi kulüplerinde forma giydi.

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