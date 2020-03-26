Merve Taşkın kimdir sorusu magazinseverler tarafından araştırılıyor. Instagram'da çektiği cesurca fotoğraflar ve futbolcuların attığı direk mesajları ifşalayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yine konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'da çektiği video ile adından söz ettirdi. İşte Merve Taşkın'ın kısaca hayatı...

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Merve Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.