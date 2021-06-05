YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Peki, Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir? İşte hayatı hakkında...

MERVE YORGANCILAR KİMDİR?

Merve Yorgancılar, Hisar Eğitim Vakfı'ndan mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitirmiştir. Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışmaktadır.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996 senesinde İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış ve burada eğitimine devam etmektedir. 2012 senesinde Youtube platformunda video paylaşımı yapmaya başlayan Orkun Işıtmak kısa bir süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaşmıştır. Aynı zamanda 'İyi Oyun' filminde de yer alan Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödüllerinde 'En İyi Youtuber/Instagrammer' ödülünü almıştır.