Meryem Uzerli: Geçmiş zaman 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meryem Uzerli: Geçmiş zaman 

Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini yad etti. Oyuncu, çocukluk fotoğraflarını "Geçmiş zaman" notuyla yayınladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Çocuklarıyla birlikte yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    39 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğraflarını yayınladı.
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Paylaşımlarıyla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran Uzerli, gönderisinde "Geçmiş zaman" ifadelerine yer verdi.
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli'nin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    2 ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Uzerli, bir dönem Can Ateş ile aşk yaşamıştı. İkilinin bu birlikteliğinden Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

    Geçtiğimiz senelerde de Amerikalı aşkıyla birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Doğa Rutkay
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Doğa Rutkay
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Ümit Ünal
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Ümit Ünal
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Teoman
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Teoman
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Meryem Uzerli: Geçmiş zaman - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.